Fiumicino – Scoperti all’Aeroporto di Fiumicino con 76 chili di foglie di “Khat” nascosti nelle valigie. I due soggetti, un 41enne di Ancona e un teramano di 45 anni, arrivati nella Capitale con un volo della compagnia aerea “Qatar Airways” proveniente da Johannesburg con scalo a Doha, sono stati notati dai Carabinieri per il loro atteggiamento sospetto e controllati dai militari nei pressi del Terminal 3.

All’interno delle loro valigie, i Carabinieri hanno rinvenuto circa 76 chilogrammi di foglie della pianta denominata “qat”, da cui si estrae una sostanza stupefacente conosciuta come “khat”. Lo stupefacente è stato sequestrato ed è custodito presso gli uffici del servizio antifrode dell’Agenzia delle Dogane “Roma2”. Gli arrestati sono stati accompagnati presso la casa circondariale di Regina Coeli a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione, condotta dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia Aeroporti di Roma, unitamente a quelli della Compagnia Carabinieri Civitanova Marche, con la collaborazione del personale del servizio antifrode dell’Agenzia delle Dogane “Roma2” dell’Aeroporto Internazionale “Leonardo da Vinci”, al termine di un’attività d’indagine, ha portato all’arrestato dei due pusher per il reato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

