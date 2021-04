Caicedo al fotofinish, Spezia ko: la Lazio rivede l’Europa

Roma – Importante vittoria in chiave europea della Lazio che all’Olimpico soffre contro un ottimo Spezia ma riesce a vincere 2-1 grazie ai gol di Lazzari al 56’ e a un rigore di Caicedo all’89’. Per i liguri la momentanea rete del pari con una spettacolare rovesciata di Verde al 72’. In classifica i biancocelesti salgono a 52 punti, fermo a 29 lo Spezia.

Il match

Al 9’ occasione Lazio con Immobile che mette al centro un rigore in movimento per Correa che calcia alto. Contropiede dei liguri con Piccoli che tenta il diagonale da posizione defilata ma Reina salva, sull’angolo seguente Chabot di testa non trova la porta. Insiste lo Spezia, tiro dal limite di Gyasi, si salva Reina. Alla mezz’ora Immobile parte sulla linea del fuorigioco, il cross al centro viene intercettato da un difensore che salva. Al 42’ mani tra i capelli per Piccoli che di testa non trova la porta da ottima posizione.

La ripresa vede una verticalizzazione di Acerbi per Immobile il cui tiro incrociato non trova lo specchio. Sull’altro fronte palla in profondità per Correa che a tu per tu con Zoet si fa ipnotizzare dal portiere. È il preludio del gol biancoceleste che arriva al 56’ quando Correa serve in profondità Lazzari che beffa Zoet in uscita.

Al 58’ è ancora Lazzari ad avere sul piede la palla del ko ma il pallonetto con Zoet fuori dai pali è fuori misura. Ancora la Lazio: conclusione a giro di Fares, fuori non di molto. Al 72’ pareggia lo Spezia, crosso al centro di Gyasi per Verde che con una splendida rovesciata insacca sotto l’incrocio dei pali.

Ancora lo Spezia che entra in area con Gyasi ma non trova compagni liberi. All’89’ rigore per la Lazio per un fallo di mano di un difensore, Caicedo dal dischetto spiazza Zoet: 2-1. Tensione nei 5’ di recupero con due espulsioni nella Lazio, Lazzari e Correa. (fonte Adnkronos, foto Twitter @OfficialSSLazio)