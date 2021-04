Gaeta, clienti nei bar nonostante i divieti: locali chiusi e tutti multati

Gaeta – A seguito di una specifica attività di controllo, finalizzata al rispetto delle normative anti-Covid, ieri, 02 aprile 2021, i carabinieri hanno chiuso due bar a Gaeta.

All’interno dei due esercizi commerciali, sono stati sopresi alcuni avventori intenti a consumare bevande. Per i bar, è scattata la chiusura per 3 giorni, mentre i clienti sono stati tutti sanzionati.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Gaeta

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Gaeta