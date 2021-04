Daniela Ventriglia è il nuovo segretario comunale di Ardea

Ardea – “E dopo il benarrivato al collega Assessore Claudio Di Biagio (leggi qui), voglio dare il benvenuto anche alla nostra nuova segreteria comunale Dott.ssa Daniela Ventriglia che da oggi inizia il suo incarico presso il nostro Comune”. Con queste parole in una nota l’Assessore Alessandro Possidoni dà il benvenuto alla nuova segretaria comunale di Ardea, Daniela Ventriglia.

“Abbiamo già avuto modo di confrontarci su alcune progettualità – prosegue Possidoni – che metteremo in piedi nei prossimi mesi per poter migliorare i servizi anagrafici, di cui lei è profonda conoscitrice. Benvenuta Daniela”.

