Europei canottaggio, 21 barche azzurre per il podio continentale

Roma – Manca una settimana al via degli Europei Assoluti (senior, pesi leggeri, pararowing) in programma, dal 9 all’11 aprile, sulle acque del campo internazionale di Varese-Schiranna, lo stesso sul quale si è svolto l’evento Continentale del 2012.

Ventuno le barche azzurre in gara che pongono l’Italia, per numero di equipaggi iscritti, davanti alla Gran Bretagna ed all’Olanda, con diciotto, e alla Germania, con sedici. Sarà un Europeo al quale parteciperanno complessivamente 629 atleti in rappresentanza di 35 nazioni con la delegazione azzurra formata, tra uomini e donne, da ben 65 atleti: 45 senior, 12 pesi leggeri e 8 pararowing.

Manca ancora qualche giorno al termine dell’ultimo collegiale di preparazione, in svolgimento proprio alla Schiranna, e il direttore tecnico Francesco Cattaneo ha ufficializzato le formazioni che vedremo in gara, in un Europeo casalingo anche se a “porte chiuse”, da venerdì 9 a domenica 11 aprile. Di seguito le formazioni che lotteranno per i titoli in palio:

Uomini Senior

Singolo (Gennaro Di Mauro-CC Aniene)

Due Senza (Matteo Lodo, Giuseppe Vicino-Fiamme Gialle)

Doppio (Luca Chiumento-Fiamme Gialle/SC Padova, Nicolò Carucci-SC Gavirate)

Quattro Senza (Marco Di Costanzo-Fiamme Oro, Giovanni Abagnale-Marina Militare, Bruno Rosetti-CC Aniene, Matteo Castaldo-Fiamme Oro/RYCC Savoia)

Quattro di Coppia (Simone Venier-Fiamme Gialle, Andrea Panizza-Fiamme Gialle/Moto Guzzi, Luca Rambaldi-Fiamme Gialle, Giacomo Gentili-Fiamme Gialle/SC Bissolati)

Otto (Mario Paonessa-Fiamme Gialle, Alfonso Scalzone Fiamme Gialle-RYCC Savoia, Salvatore Monfrecola-RYCC Savoia, Davide Mumolo-Fiamme Oro/SC Elpis, Matteo Della Valle-SC Moltrasio, Cesare Gabbia-Marina Militare/SC Elpis, Vincenzo Abbagnale-Marina Militare, Leonardo Pietra Caprina-Fiamme Gialle/CC Aniene, Enrico D’Aniello-Fiamme Oro-timoniere)

Donne Senior

Singolo (Elisa Mondelli-SC Moltrasio)

Doppio (Valentina Iseppi-CC Aniene, Stefania Buttignon-Fiamme Oro/SC Timavo)

Quattro Senza (Aisha Rocek-Carabinieri/SC Lario, Kiri Tontodonati-Fiamme Oro/CUS Torino, Alessandra Patelli-SC Padova, Chiara Ondoli-CC Aniene)

Quattro di Coppia (Clara Guerra-Fiamme Gialle/CC Pro Monopoli, Alessandra Montesano-Fiamme Gialle/SC Eridanea, Veronica Lisi-SC Padova, Stefania Gobbi-Carabinieri/SC Padova)

Otto (Veronica Bumbaca-CUS Torino, Carmela Pappalardo-CC Aniene, Ludovica Serafini-CC Aniene, Benedetta Faravelli-Carabinieri-SC Esperia, Laura Meriano-Carabinieri/SC Garda Salò, Silvia Terrazzi-SC Arno, Khadija Alajdi El Idrissi-CUS Torino, Giorgia Pelacchi-Fiamme Rosse/SC Lario, Camilla Infante-RYCC Savoia-timoniere)

Uomini Pesi Leggeri

Singolo Pesi Leggeri (Gabriel Soares-Marina Militare)

Due Senza Pesi Leggeri (Simone Mantegazza, Simone Fasoli-SC Moto Guzzi)

Doppio Pesi Leggeri (Stefano Oppo-Carabinieri, Pietro Willy Ruta-Fiamme Oro)

Quattro di Coppia Pesi Leggeri (Martino Goretti-Fiamme Oro, Antonio Vicino-Marina Militare, Patrick Rocek-SC Lario, Niels Torre-SC Viareggio)

Donne Pesi Leggeri

Singolo Pesi Leggeri Femminile (Arianna Noseda- Fiamme Rosse/SC Lario)

Doppio Pesi Leggeri Femminile (Valentina Rodini-Fiamme Gialle, Federica Cesarini-Fiamme Oro/Canottieri Gavirate)

Pararowing

Singolo Maschile Pr1 (Giuseppe Di Lelio-SC The Core)

Singolo Femminile Pr1 (Anila Hoxha-CUS Torino)

Doppio Pr3 Mix (Anila Hoxha-CUS Torino, Gianfilippo Mirabile-SS Murcarolo)

Quattro con Pr3 Mix (Cristina Scazzosi-SC Lago d’Orta, Lorenzo Bernard-SC Armida, Alessandro Alfonso Brancato-RYCC Savoia, Greta Elizabeth Muti-SC Olona 1894, Lorena Fuina-SC Rumon-timoniere)

Riserve: Luca Parlato (Marina Militare), Emanuele Gaetani Liseo (SC Telimar), Simone Martini (SC Padova)

(foto@MimmoPerna)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport