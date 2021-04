Roma – In occasione delle festività Pasquali il Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni per il Lazio, insieme alla Questura di Roma, grazie alla generosità della Nestlè, ha fatto visita ai bambini ricoverati nei reparti di pediatria di alcuni ospedali della capitale, consegnando loro dolciumi e peluche.

L‘iniziativa ha avuto inizio il 30 marzo scorso quando gli agenti della Polizia di Stato si sono recati presso l’ospedale Bambino Gesù e Agostino Gemelli dove hanno incontrato i piccoli pazienti, medici ed infermieri.

Mercoledì è stata la volta dell’ospedale San Camillo e per ultimo, giovedì scorso, i poliziotti sono andati a far visita ai bambini ricoverati presso l’Umberto I.

Una lieta sorpresa per i bambini che hanno potuto trascorrere un momento di gioia e serenità.

