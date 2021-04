Ladispoli, Perretta: “Passiamo una Pasqua in sicurezza”

Ladispoli – “L’emergenza sanitaria ci ha messo di fronte, da oltre un anno, ad una situazione veramente drammatica, ma non vanifichiamo gli sforzi che abbiamo fatto fino ad oggi“. Con queste parole il vice sindaco Pierpaolo Perretta ha voluto ricordare che il 3, 4 e 5 aprile è in vigore l’ordinanza 57 del sindaco Grando che prevede, tra l’altro, anche il divieto di accesso agli arenili pubblici, con relativo divieto di praticare la pesca sportiva e gli sport acquatici e il divieto di stazionare sul lungomare Regina Elena, Marco Polo, Marina di Palo e Marina di San Nicola.

“Siamo perfettamente consapevoli – ha proseguito Perretta – dello sforzo che stanno facendo i cittadini ma per uscire da questo tunnel è indispensabile la collaborazione di tutti.

Abbiamo chiesto alle forze dell’ordine di intensificare i controlli del territorio e sono anche in servizio quattro agenti stagionali che, in attesa di concludere l’iter del concorso fermato dall’emergenza sanitaria, andranno a rafforzare l’organico della Polizia Locale. Colgo l’occasione per augurare Buona Pasqua a tutti i cittadini con la speranza che sia veramente l’inizio di una rinascita”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ladispoli

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ladispoli