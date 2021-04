Musica, buffet e 33 persone in un centro ippico di Roma: multe per oltre 12mila euro

Roma – Un assembramento all’interno di un centro ippico. E’ quello che hanno scoperto ieri sera, 02 aprile 2021, nel corso di un servizio mirato alla verifica del rispetto delle vigenti norme anti- Covid 19, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli, unitamente ai colleghi del Nas Roma.

I militari sono intervenuti in via del Galoppatoio all’interno del centro ippico riscontrando la presenza di 33 persone, alcune prive di documentazione attestante l’appartenenza al centro, in assembramento.

Accertate anche altre violazioni tra cui la mancata sospensione dei servizi di ristorazione, anche in modalità buffet, permettendo ai presenti di continuare a consumare bevande alcoliche e prodotti oltre l’orario consentito; la presenza di avventori assembrati in tavoli composti anche da 7/8 persone, in assenza di distanziamento sociale, che consumavano alcool e cibo intrattenuti con musica filodiffusa e riproduzione di video musicali su schermi; la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo previste dalle norme H.A.C.C.P.

In totale, i carabinieri hanno contestato sanzioni amministrative per 12.672 euro e hanno applicato la sanzione accessoria della chiusura per 5 giorni dell’area ristorazione del centro.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo