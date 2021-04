Nettuno – Sono undici i nuovi casi di coronavirus registrati a Nettuno.

Tutti sono stati posti in isolamento domiciliare. Gli attualmente positivi sono 268 di cui 15 ospedalizzati.

