“Orgoglio Cittadino”, “Italia agli Italiani” e “Fiumara nel Cuore” dalla parte di Alessio Berardo

Fiumicino – “Il 15 aprile al Tribunale di Civitavecchia avrà luogo l’udienza che vedrà il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, e la controparte, il responsabile di ‘Terzo Polo’ Alessio Berardo, per la querela presentata lo scorso anno dal primo cittadino”.

E’ quanto si legge in una nota congiunta diffusa da “Orgoglio Cittadino”, “Italia agli Italiani” e “Fiumara nel Cuore”, che spiegano: “Alessio Berardo rischia una condanna penale per aver denunciato delle presunte speculazioni dell’Amministrazione comunale nella gestione dei fondi riservati ai cittadini in difficoltà durante la prima ondata di Covid-19″.

“Il movimento politico ‘Italia agli Italiani’ e i movimenti cittadini ‘Fiumara nel Cuore’ ed ‘Orgoglio Cittadino’ – insieme a molti cittadini vicini a Berardo – esprimono il loro sostegno al responsabile di ‘Terzo Polo’, confidando che la verità su tale questione venga finalmente definita”.

