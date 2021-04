Ostia, ubriachi alla guida attirano l’attenzione dei carabinieri con manovre folli: denunciati

Ostia – Nel corso della nottata i Carabinieri di Ostia hanno fermato un’autovettura che percorreva il lungomare di Ostia effettuando improvvise frenate ed una serie di pericolose manovre a zig zag.

L’auto è stata bloccata ed i tre occupanti, tutti cittadini extracomunitari con precedenti e in evidente stato di ebbrezza, una volta scesi dal veicolo, nel tentativo di sottrarsi al controllo hanno spintonato i militari venendo, tuttavia, immobilizzati.

Per i tre la serata si è conclusa con la denuncia a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e per la violazione alle attuali misure anticovid. Non solo: il conducente, a carico del quale è scattato il fermo amministrativo dell’auto, è stato anche denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

