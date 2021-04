Paura a Maccarese, ubriaco alla guida di un’Audi si schianta contro un’auto: denunciato

Fiumicino – Ubriaco alla guida perde il controllo dell’auto e si schianta contro un’altra macchina. I Carabinieri di Fregene sono intervenuti in via di Castel San Giorgio, a Maccarese, nella giornata di ieri 2 aprile per un sinistro tra due auto.

I militari hanno accertato che l’autista di un’Audi A2, dopo averne perso il controllo, si è scontrato contro una vettura di piccola cilindrata con al bordo 2 persone, scagliandola in aria e causandone il ribaltamento.

Allertato immediatamente il 118, i militari hanno prestato i primi soccorsi ai feriti, nessuno dei quali ha fortunatamente riportato gravi lesioni. Il conducente dell’Audi, sottoposto agli accertamenti alcolemici, è risultato positivo con un valore di oltre 3 volte superiore al massimo consentito dalla Legge. L’uomo, accompagnato al Pronto Soccorso dell’ospedale Grassi di Ostia, è stato denunciato a piede libero.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino