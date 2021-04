Roma, guasto sulla metro A: arrivano i bus sostitutivi e il distanziamento scompare

Roma – Non inizia nel modo migliore il primo giorno di zona rossa nella Capitale, segnata – ancora una volta – da un “guasto tecnico” (come si legge sul sito dell’Atac) della metropolitana Linea A. Poco dopo le 10 la circolazione è stata interrotta da Colli Albani ad Anagnina. Visti i lunghi tempi di ripristino sono stati attivati i bus sostitutivi, letteralmente presi d’assalto dai viaggiatori. Il distanziamento, che in minima parte negli orari di meno affluenza si riesce a mantenere sui vagoni della metro, sugli autobus scompare del tutto, come testimoniano le foto inviate da un nostro lettore. Tutti avevano indosso la mascherina ma a distanza di più di un anno dall’inizio della pandemia viene da chiedersi come mai le Istituzioni competenti non siano riuscite a trovare modi alternativi e sicuri per la fruizione del trasporto pubblico nell’ora di punta… e anche in caso di guasto.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo