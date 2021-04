Roma, ora si fa dura: solo pari col Sassuolo, a rischio anche l’Europa League

Reggio Emilia – Il Sassuolo blocca la Roma sul 2-2 a Reggio Emilia in una gara divertente con tante occasioni per entrambe le squadre. La squadra di De Zerbi parte meglio ma è la Roma a passare in vantaggio. Al 26’ Pellegrini realizza il rigore netto fischiato per un fallo su Carles Perez di Marlon. Il pari neroverde arriva nella ripresa al 57’ con Traorè di petto da pochi passi. La squadra di Fonseca non si abbatte e al 69’ passa di nuovo in vantaggio con un bel diagonale di Brino Peres ma il Sassuolo nell’assalto finale trova il 2-2 all’86’ con il giovane Raspadori. La Roma con questo pareggio si porta a 51 punti mentre il Sassuolo a 40.

Così in campo

Al Mapei Stadium sono scese in campo Sassuolo e Roma con due formazioni largamente rimaneggiate ma lo spettacolo è stato intenso comunque.

I neroverdi hanno deciso di non rischiare i due nazionali (Ferrari e Locatelli) che hanno fatto parte del gruppo azzurro per evitare rischi in chiave Covid, assenti in avanti anche Defrel, Caputo e Berardi con De Zerbi che si affida a Raspadori punta centrale, con Traore, Djuricic e Boga a ridosso.

Mentre Paulo Fonseca con tante assenze in difesa, fuori Ibanez, Kumbulla e Smalling, inserisce Karsdorp con Cristante e Mancini. In avanti Perez-El Shaarawy alle spalle di Mayoral.

Il match

Inizia subito forte la squadra di De Zerbi: al 3’ Raspadori premia l’inserimento centrale di Djuricic, ma il sinistro è fermato da Pau Lopez. Poco dopo Boga salta due avversari stringendo da sinistra e calcia con il destro, pallone respinto che termina sul corpo di Traore, stop e sinistro sporco, a lato di pochissimo. La Roma risponde al 9’ con El Shaarawy che serve Perez ma il sinistro viene deviato in angolo.

La gara è divertente con il Sassuolo più intraprendente. All’11’ buco impressionante della difesa romanista, con il francese Maxime Lopez che si trova solo davanti a Pau Lopez e colpisce il palo. La squadra di Fonseca risponde subito ma la mezza rovesciata mancina di Carles Perez viene smanacciata da Consigli. Al 26’ la Roma in vantaggio: penalty fischiato da Pairetto per un fallo netto di Marlon su Carles Perez e dal dischetto Pellegrini non sbaglia.

Il Sassuolo accusa il colpo e rischia di subire il raddoppio: Mayoral aggancia un pallone difficilissimo e si ritrova solo davanti a Consigli che è bravo a negargli il gol. Nel finale di tempo ancora neroverdi pericolosi con Raspadori che prova la conclusione in scivolata sull’uscita di Pau Lopez, senza però trovare la porta. Al ripartenza giallorossa nata da una follia di Boga, che invece di calciare al limite dell’area lascia sfilare per gli avversari. Spinazzola guida l’attacco, il pallone arriva a Pellegrini che calcia a giro e sfiora il palo.

Ad inizio ripresa il Sassuolo riparte al massimo e al 49’ ci prova ancora Raspadori ma la conclusione è troppo lenta e centrale per spaventare Pau Lopez. Al 54’ però Boga grazia la Roma: Traore crossa da destra un pallone da spingere solo in rete, ma l’attaccante lo manda alle stelle da due passi.

La Roma soffre l’intraprendenza neroverde e al 57’ un errore del duo Mancini-El Shaarawy, apre un varco a Raspadori che salta Cristante e col sinistro cerca l’angolo lontano ma è superlativa la risposta del portiere spagnolo. Sull’angolo seguente però il Sassuolo pareggia: Djuricic di testa prolunga per Traore che di petto, da mezzo metro, segna l’1-1.

La Roma non ci sta e dopo un minuto El Shaarawy si divora il vantaggio: su un lancio dalle retrovie l’attaccante si presenta da solo davanti a Consigli e gli calcia addosso. Al 69’ la Roma raddoppia: bel lavoro di Spinazzola a sinistra, cross sporcato da El Shaarawy che arriva a Bruno Peres, che con un diagonale potente batte Consigli.

I padroni di casa continuano a spingere e all’86’ trova il 2-2: cross di Oddei da destra, Raspadori riesce a ricevere a ridosso dell’area piccola dopo il buco di Cristante per battere Pau Lopez. (fonte Adnkronos, foto Twitter @OfficialASRoma)