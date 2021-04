Sabaudia, revocata la presidente dell’Azienda Vallicola, ma la Scalfati replica: “E’ fango”

Sabaudia – “L’Assemblea della Azienda Vallicola, società che gestisce il Lago di Paola (o Lago di Sabaudia), ha revocato lo scorso 22 aprile tutti gli amministratori, ossia Anna Scalfati e i due figli minori, a seguito di una denuncia ex art. 2409 c.c. presentata dai soci di minoranza, denuncia che ha sollevato fondati rilievi in merito al compimento di gravi irregolarità nella gestione”.

Si legge così in un comunicato diffuso dall’avvocato e socio di minoranza dell’Azienda Vallicola Andrea Bazuro, che prosegue: “In particolare, sono state denunciate distrazioni di denaro sociale per usi personali degli amministratori, movimentazioni sospette di contante e infedeltà nella redazione dei bilanci. Anche il curatore speciale della Azienda Vallicola, che rappresenta la società nel contenzioso in corso, ha confermato la fondatezza della denuncia e ha richiesto al Tribunale l’ispezione giudiziale.

Al fine di evitare l’ispezione giudiziale o la nomina di un amministratore giudiziario da parte del Tribunale di Roma, l’Assemblea della AvlP è stata quindi costretta a nominare un amministratore unico, terzo indipendente e professionalmente qualificato, che riferirà direttamente al Giudice e che è stato incaricato di verificare e rimuovere le irregolarità gestionali”.

Immediata la replica della Scalfati: “In merito al cosiddetto comunicato stampa proveniente dall’avv. Andrea Bazuro preciso quanto segue: dal giugno 2018 la minoranza dei soci dell’Azienda Vallicola Lago di Paola, cioè Andrea Bazuro 12,50% e Saverio Scalfati, 12,50%, hanno promosso sia come soci che come proprietari un’offensiva mei confronti della maggioranza della società e proprietà al fine di ottenere una divisione in lotti del Lago di Paola e parallelamente il fermo delle attività dell’Azienda Vallicola, tant’è che in questi 3 anni sono state promosse oltre 10 azioni giudiziarie, tutte revocate o ritenute insussistenti.

Ogni azione promossa dai soci di minoranza è stata inviata dagli stessi alla stampa con l’unica finalità di minare il tranquillo operare dell’azienda stessa e creare clamore. In particolare, in questo caso, l’azione di cui si dà notizia è una legittima richiesta della minoranza al Tribunale grazie all’ articolo 2409 cc, che consente però al cospetto di accuse tutte da verificare e da dimostrare di indicare e nominare un amministratore unico che appunto verifichi la situazione e ne dia notizia al giudice incaricato.

Quindi, un’azione volontaria che presuppone un’analisi che potrebbe portare a rigettare le tesi della minoranza. Il motivo per cui si rettifica è perché, la sottoscritta provvederà come già fatto in precedenti situazioni a presentare esposto per calunnia e diffamazione alla Procura di Latina, perché sarebbe bastato per rendere più chiara la situazione inviare il completo verbale d’assemblea e non soltanto una parte, come fatto in modo del tutto strumentale.

Si ricorda tra l’altro che la sottoscritta rappresenta anche la maggioranza della proprietà del Lago di Paola e l’azione svolta in questi anni è stata quella di recuperare il bene ambientale e non il suo sfruttamento come avvenuto negli anni passati.

Si tratta giornalisticamente parlando di fango. Per quanto riguarda invece il contesto giudiziario ci sarà tempo per fornire i dettagli di ogni singolo aspetto di una vicenda che anche in anni passati si è fatta passare (come a volte capita) come diatriba famigliare. Purtroppo qui il tema è il Lago di Paola e la sua natura di ecosistema ed è evidente che tale oggetto contenga di per sé aspetti di rilevanza generale , politica e istituzionale.

