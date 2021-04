“A sostegno di chi ha più bisogno” arriva a Ladispoli

Ladispoli – L’iniziativa “A sostegno di chi ha più bisogno“, promossa da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese, è arrivata anche a Ladispoli.

“Con il sindaco Alessandro Grando– spiega Francesca Lazzeri, assessore al commercio, attività produttive e comunicazione – abbiamo ricevuto la delegazione di Coldiretti, guidata a Lorenzo Belardi e Marco Massini che come lo scorso dicembre hanno fatto arrivare nella nostra Città, sette pacchi da oltre cinquanta chili ognuno, contenti prodotti eccellenti “100% made in Italy” come pasta e riso, Parmigiano Reggiano e Grana Padano, biscotti, sughi, salsa di pomodoro, tonno sott’olio, dolci e colombe pasquali, stinchi, cotechini e prosciutti, carne, latte, panna da cucina, zucchero, olio extra vergine di oliva, legumi e formaggi fra caciotte e pecorino”.

Un’importante operazione di solidarietà del sistema agroalimentare italiano che è stata presentata al premier Mario Draghi dal Presidente della Coldiretti, Ettore Prandini e dal Segretario Generale della Coldiretti Vincenzo Gesmundo e dal presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri. “Voglio ringraziare il direttore provinciale Giuseppe Casu, il presidente provinciale Nicolò Sacchetti, il direttore regionale Sara Paraluppi, il presidente regionale David Granieri, il referente locale Lorenzo Belardi e Marco Massini per la generosità dimostrata – ha sottolineato l’assessore Lazzeri – ancora una volta da Coldiretti per le famiglie in difficoltà nel nostro territorio”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ladispoli

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ladispoli