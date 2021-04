Italiani canoa, Samuele Burgo vince due ori nella 500 e 1000 metri

Le Fiamme Gialle brillano all’Idroscalo di Milano dopo tre giorni di gare tra Selezioni e Campionati Italiani di Fondo.

Sulla distanza di 5000 metri, la Squadra gialloverde conquista due titoli Italiani con il K4 Senior di Giulio Dressino, Andrea Schera, Tommaso Freschi e Mauro Crenna, e con il K2 Senior dei soliti Samuele Burgo e Luca Beccaro.

Medaglia d’argento per il K2 Under 23 di Francesco Porcelli e Giovanni Penato, per il K1 Under 23 di Matteo Cavessago.

Due splendide medaglie d’argento sono state conquistate dalla Sezione Giovanile con il C4 Ragazzi di Lorenzo Mastracci, Kevin Campo, Lorenzo Vincenzi e Carlo Di Girolamo, e il K4 Ragazzi femminile con Ginevra Lauretti, Irene Franzin, Sarà Baldi e Francesca Mattia.

Per quanto riguarda le gare di Selezione, dopo le ottime prestazioni di giovedì sulla distanza dei 1000, dove la vittoria è andata a Samuele Burgo, seguito da Andrea Schera, Luca Beccaro e Mauro Crenna, ieri a trionfare sulla distanza dei 500 metri, è stato ancora una volta il fuoriclasse Samuele Burgo che relega in seconda posizione Alessandro Gnecchi del G.S. Carabinieri e in terza posizione il compagno di squadra Andrea Schera. Nella stessa Finale, quarta posizione per il campione gialloverde Luca Beccaro, sesto posto per Mauro Crenna e settimo per Giulio Dressino.

