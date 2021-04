“Nessuno rimarrà solo”: il Comune di Anzio eroga buoni spesa fino a 600 euro

Anzio – Prosegue l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Anzio, guidata dal sindaco Candido De Angelis, per sostenere le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria ed economica causata dalla diffusione del Covid-19.

In particolare, è stato approvato un nuovo Avviso Pubblico per l’erogazione dei buoni spesa da accreditare sulla tessera sanitaria e da utilizzare nei negozi accreditati con il Comune per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità. Il budget complessivo dei buoni è pari a 332.179,79 euro; mentre ulteriori 40mila euro sono stati destinati ai pacchi spesa per le famiglie in difficoltà ed alle Associazioni impegnate in supporto delle persone bisognose.

Possono presentare la domanda i cittadini più esposti agli effetti economico-sociali derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e coloro che si trovano in stato di bisogno, purché residenti ad Anzio o domiciliati sul territorio (ma solo se in carico al Servizio Sociale). Avviso pubblico e modello per la domanda.

“I nuovi buoni spesa – afferma l’assessore alle politiche sociali, Velia Fontana – prevedono l’accredito di un importo pari a 300 euro per nucleo familiare monoparentale, aumentato di 100 euro per ogni ulteriore componente del nucleo del dichiarante e fino a un massimo di 600 euro. Come per le precedenti misure a sostegno della cittadinanza, l’importo sarà aumentato di ulteriori 100 euro per ogni figlio minorenne che all’atto della domanda risulti in condizione di disabilità certificata ai sensi della L.104/92. Puntiamo ad erogare, con la consolidata concretezza, i primi contributi già dai prossimi giorni”.

“Ringrazio – conclude l’assessore – l’Ufficio preposto del nostro Ente per l’ottimo lavoro svolto e la Banca di Credito Cooperativo di Nettuno per la positiva collaborazione, senza costi per il Comune e per i beneficiari”.

Una volta ottenuto l’accredito delle somme sulla tessera sanitaria, che avverrà dopo la valutazione delle istanze, i beneficiari potranno fare la spesa nei negozi accreditati, acquistando esclusivamente generi alimentari e di prima necessità; non si potranno acquistare bevande alcoliche e superalcoliche, tabacchi, medicinali e quanto altro non incluso nel novero dei generi alimentari e di prima necessità stessi.

I cittadini potranno consultare il credito residuo e le operazioni effettuate grazie al portale web “Evolution Web” o alla App per Android e IOS “Evolution App”, messe a disposizione gratuitamente tramite la convenzione, tra il Comune di Anzio e la Banca di Credito Cooperativo di Nettuno, per l’utilizzo della piattaforma “Shopping Plus” della “NBF Soluzioni Informatiche s.r.l.”, che non prevede alcun onere a carico dell’Ente, dei cittadini e delle attività commerciali. Le credenziali di accesso saranno inviate tramite email, al momento dell’accettazione della domanda, con successivo accredito dell’importo previsto.

Le domande andranno inviate con le modalità meglio specificate nell’Avviso Pubblico, esclusivamente tramite email all’indirizzo: buonispesa@comune.anzio.roma.it.

Si specifica che sarà consentito presentare una seconda e ultima domanda per l’erogazione dei buoni spesa, a far data dal trentesimo giorno successivo all’esaurimento del primo contributo assegnato e fino ad esaurimento delle risorse statali disponibili.

L’elenco dei negozi accreditati, sempre in costante aggiornamento, ad oggi è composto dalle seguenti attività commerciali:

· Spazio Conad – Viale Antium c/o Centro Commerciale Anteo

· Giesse Buccolini – Via Adua 14/16

· Buccolini G – Punti vendita di via Baccarini 25, Via Adua 14, Via Adua 10, via XX Settembre, via Nettunense km. 35,500 e box 22 del Mercato comunale

Si consiglia di consultare l’elenco dei negozi accreditati sul sito istituzionale del Comune di Anzio, per verificare i nuovi inserimenti.

