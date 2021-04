Pasqua con i rubinetti a secco a Latina, Sabaudia, Terracina e San Felice Circeo

Acqualatina ha informato l’utenza che “a causa di un guasto improvviso presso la centrale di Sardellane, nei Comuni di San Felice Circeo, Terracina, Latina e Sabaudia è in corso una interruzione idrica che si protrarrà fino alle 13 e 30 di oggi 4 aprile 2021″.

Le zone interessate sono:

A Latina e Sabaudia l’intero territorio comunale.

Nel Comune di San Felice Circeo, zona bassa, in località Borgo Montenero, via Terracina e via Migliara 58.

A Terracina, invece, via Colle La Guardia.

La società che gestisce il servizio idrico fa sapere che “i tecnici sono già al lavoro per risolvere il problema“. Anche che “sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti”.

(Il Faro online)