Rigenerazione urbana, “Lab_Lad”: il progetto di Ladispoli in Azione dedicato ai giovani

Ladispoli – “Mentre l’Amministrazione locale sembra impegnata a contrarre mutui sulle tasche dei cittadini per 3 milioni di euro da ‘investire’ in catrame e sui temi della mobilità sostenibile chiede aiuto ai cittadini, noi di Ladispoli in Azione abbiamo ipotizzato un’idea progetto da presentare al bando emesso con il Dpcm del 21.1.2021 per la ‘Rigenerazione Urbana’”. Così in una nota il gruppo politico di Ladispoli in Azione.

“Per i non addetti ai lavori, il bando ‘Rigenerazione Urbana’ prevede la possibilità di accedere ad un finanziamento fino a 5 milioni di euro per i Comuni fino a 50 mila abitanti. Abbiamo quindi pensato a quale immobile potesse essere maggiormente utile rigenerare per la Città, ben sapendo quanto bisogno ne abbia la città di rigenerarsi, soprattutto nell’ottica di diventare una ‘Città sostenibile'”.

“Così abbiamo ideato un progetto su un manufatto del cui destino si è parlato nei modi più strampalati: dalla pinacoteca delle copie del Caravaggio fino al Museo di scienze naturali, sulla cui effettiva utilità per i cittadini soprassediamo (soprattutto per i nostri studenti spesso costretti ad andare a Roma anche solo per trovare uno spazio dove poter leggere)”.

“Il progetto lo abbiamo chiamato: Lab_Lad – spiega il partito – ed è un’idea che nasce dalle esperienze già positivamente sperimentate in altri Paesi (Francia, Svezia, Germania, Danimarca) Perché chiamarlo così? Noi di Ladispoli in Azione ci aspettiamo che mettendo insieme studenti universitari e coinvolgendo i più giovani e intraprendenti imprenditori locali, supportati dall’esperienza di tante maestranze e imprese storiche del territorio, il Lab_Lad possa diventare nel tempo il LABoratorio di LADispoli delle nuove Start-up!

“Un luogo che possa diventare anche ideale fucina di nuove idee – prosegue Ladispoli in Azione – per lo sviluppo della Città. Lab_Lad è quindi rivolto ai giovani per farne un luogo di studio e diffusione della Scienza e dell’Arte (quella con la A maiuscola che fa esposizioni nei grandi musei di Roma e che ci piacerebbe portare in Città), affinché i nostri ragazzi possano aprire le loro menti al di fuori dei confini (inesistenti nella realtà) del territorio di Ladispoli, per prepararsi al meglio alle sfide del futuro che li aspetta.

Lab_Lad lo immaginiamo inoltre come lo spazio dove prenderà piede anche un altro progetto al quale teniamo molto: Uni_Lad. Un progetto di cui vi parleremo dettagliatamente nei prossimi video comunicati, che mira a:

– integrare le competenze universitarie degli studenti ladispolani nei processi decisionali di una buona amministrazione locale;

– collegare la Città con le principali Università italiane per specifici progetti di ricerca ambientale, economica e sociale applicati alla nostra Città come laboratorio sperimentale di una Città sostenibile.

Infine – aggiunge il gruppo -, ma non meno importante, il progetto Lab_Lad si propone, immaginando il piano superiore completamente trasparente, di essere il luogo dove Amministrazione e Cittadini si confrontano sui temi che impattano di più la vivibilità della Città: urbanistica, decoro, mobilità, tutela ambientale e politiche sociali.

La nostra idea è che il Comune di Ladispoli debba diventare un luogo di efficienza e trasparenza, aperto e accessibile, senza favoritismi o clientelismi, a tutti i cittadini ladispolani. Solo attivando percorsi di progettazione partecipata e di vera amministrazione trasparente per la città potremo raggiungere questo obiettivo e il Lab_Lad si propone di esserne il luogo deputato alla loro totale affermazione nel modus operandi di chi amministrerà la Città d’ora in poi.

Il bando per rendere possibile tutto ciò scade il 4 giugno per partecipare occorre fare in fretta, con idee nuove, mentre purtroppo l’attuale Giunta sembra ferma al palo di una vecchia politica fatta di catrame e cemento.

Ladispoli in Azione – conclude il partito – invita tutti coloro che lo condividono a manifestare il proprio appoggio sui nostri canali social (Facebook o Instagram), avendo già il gradito supporto di Italia in Comune, Italia Viva e PSI”.

