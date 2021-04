Sinner cammina sulle orme dei giganti: come lui Agassi, Nadal e Djokovic

Mentre l’Italia si prepara al pranzo della Pasqua 2021 e chiusa in casa a causa del Covid, uno dei suoi campioni più giovani e talentuosi sta per giocare la sua prima finale di un Masters 1000 di tennis.

Jannik Sinner è pronto ad entrare nella leggenda della disciplina, disputando tra poche ore la finale con Roberto Bautista Agut. E’ la prima gara per il trofeo in un torneo 1000 per il 19enne azzurro e nel singolare si affianchi ad alcuni mostri sacri del tennis mondiale. Nomi altisonanti, nomi importanti: Andre Agassi, Rafael Nadal e Novak Djokovic. Diventati poi numeri uno al mondo.

Un predestinato Sinner, un campione sulla strada buona verso la gloria del tennis. Non vede l’ora di scendere in campo a Miami, sotto a un sole caldissimo che non sopporta, ma lotterà fino alla fine come ha sempre dichiarato e se arriverà quel tie break in cui sarà sotto di punti non mollerà certo. Questa è la sua mentalità.

Cammina sulle orme dei giganti Jannik allora. Agassi vinse un Masters nel 1990 come Djokovic lo fece nel 2007. Superarono Stefan Edberg e Guillermo Canas. Nadal perse con Federer nel 2005.

Tantissimi i complimenti arrivati a Sinner a fine gara. Alla conquista della finale a Miami lo stupore per un talento del genere e gli omaggi per esso sono stati molteplici e arrivati da ex atleti del tennis. Daniele Hantuchova, ex numero 5 al mondo, lo ha definito: “Il coraggio e la calma. Quando contava davvero in partita, ha intensificato alla grande il gioco e così giovane in età, stiamo guardando qualcosa di molto speciale”. Greg Rudedski, finalista agli Us Open 1997 ha detto: “Nadal è stato il più giovane finalista a Miami. Mentalmente i due hanno molto in comune. Stili diversi ma entrambi audaci e coraggiosi“.

E lui come reagisce? Ringrazia ovviamente. Ma testa bassa e crescere ancora. Fino alla prossima vittoria, come fosse un uovo da scartare con sorpresa grandiosa.

