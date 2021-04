Sinner lascia il passo a Hurkacz a Miami, ma promette: “Torneremo più forti”

Miami – “We will come back stronger”. In questo modo Sinner conclude il suo discorso a margine di una partita molto sofferta e combattuta per frammenti di game.

Perde la sua prima finale al Masters 1000 di Miami l’italiano, ma esce tra gli applausi e con i complimenti in mondo visione del suo avversario. Huber Hurkacz vince la partita per due set a zero (7-6, 6-4), ma quei punti rosicchiati nel match dal solo 19enne Jannik sono stati significativi, anche se sudatissimi. Nell’ultimo set poi vinto dal polacco, sul 5 a 2, Sinner ha tentato il tutto per tutto per riacciuffare Huber e si è avvicinato fin quanto ha potuto, poi un ‘out’ del tennista azzurro sul 5 a 4 per il polacco, ha regalato la finale ad Hurkacz.

Il primo set è stato combattuto e Huber ha brillato in scioltezza, lucidità ed esperienza sul campo. Sinner ha subìto game ed ace, ma ha quasi raggiunto l’avversario fino ai sei punti totalizzati. Lo ha perso al tie – break l’italiano e ha ingoiato la sconfitta, aprendo il secondo set in salita. Ha provato a riprendere la partita Sinner ma il polacco ha chiuso l’affare Miami al decimo game, senza ulteriore soluzione.

Jannik si porta dietro i grandi risultati raggiunti in Florida, come lo fa anche per gli altri tornei a cui ha partecipato. Da domani sarà il numero 22 al mondo. Nell’Atp l’Italia ha la sua stella e tutti sono concordi, così come lo è anche Huber, che lo ha detto a fine partita. Sinner crescerà ancora e farà cose importanti.

Il tennista azzurro ha ringraziato gli organizzatori con in mano il trofeo di vetro del secondo classificato. Al microfono di campo, di fronte alle televisioni di tutto il mondo, non ha nascosto la sua delusione personale, ma ha puntato la racchetta verso il futuro: “Torneremo più forti”. E’ prezioso il pubblico sugli spalti per spingere i giocatori a giocare e dare il meglio: “Sono tempi difficili per ciò che accade nel mondo – ha detto Sinner – è importante avere i tifosi intorno a te”. Ha elogiato il suo migliore amico: “Hai mostrato tutto il tuo talento, sono orgoglioso della persona che sei e spero di giocare ancora in doppio con te”. Sorrideva soddisfatto Huber: “Non è stata la nostra giornata ideale oggi, ma siamo migliorati molto in questo torneo”, ha proseguito Jannik, riferendosi al suo team a bordo campo.

Riposerà dai tornei solo una settimana il tennista italiano e poi volerà a Montecarlo, per giocare sui campi in terra battuta d’Europa. Parteciperà anche agli Internazionali d’Italia e punterà alle Finals di Torino.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport