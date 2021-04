Tarquinia, il concorso fotografico “Memorial Emilio Valerioti” rinviato al 2022

Tarquinia – Il concorso fotografico “Memorial Emilio Valerioti” tornerà nel 2022. Il perdurare della pandemia e i provvedimenti in vigore per limitare la diffusione del Covid non consentono di tenere tradizionale contest dedicato al fotografo tarquiniese che aveva fatto delle immagini catturate da una macchinetta una vera e propria arte.

“Per il secondo anno consecutivo – afferma la figlia Maria Antonietta Valerioti, organizzatrice della manifestazione – ci dobbiamo fermare e rimandare l’appuntamento. In queste settimane ho ricevuto tanti messaggi di persone che chiedevano se il concorso fosse posticipato solo di qualche mese. Le condizioni sanitarie e l’impossibilità di pianificare modalità e tempi di svolgimento del concorso mi hanno spinto a rinviare di un anno quella che avrebbe dovuto essere la 12esima edizione”.

Dal 2021, poi, il concorso fotografico “Memorial Emilio Valerioti” diventerà biennale. “Credo che questa scelta possa valorizzare meglio il contest – aggiunge Maria Antonietta Valerioti -, per trovare nuove idee e nuovi spunti. Posso già dire che per il 2022 sarà proposto nuovamente il tema dell’edizione 2020, la ‘fotocanzone’, con quattro titoli di famose canzoni italiane tracce per raccontare in immagini paesaggi, volti, storie, natura e creatività artistica. Da ‘Sotto questo sole’, per panorami e natura, a ‘Ti scatterò una foto’, per ritratti e street; da ‘Mare mare’ a ‘Pazza idea’, per la creatività fotografica. Saranno riproposte le fotografie che mi erano state inviate e rimaste nel cassetto, alle quali, mi auguro, se ne aggiungeranno tante altre, quando nei primi mesi del prossimo anno verranno aperte le iscrizioni al contest”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Tarquinia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Tarquinia