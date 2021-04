Tentato golpe in Giordania: ai domiciliari l’ex principe ereditario

Amman – Colpo di stato sventato in Giordania. Hamzah bin Hussein, ex principe ereditario e fratellastro del re Abdullah II, si trova agli arresti domiciliari ma rifiuta le accuse. In un video diffuso dalla Bbc, lo stesso Hamzah racconta di aver “ricevuto questa mattina (ieri, ndr.) una visita del capo di stato maggiore delle forze armate giordane che mi ha informato che non mi era permesso uscire, comunicare con persone o incontrare persone”. Hamzah avrebbe preso parte ad alcuni eventi in cui erano state mosse “critiche al governo o al re”, anche se non è stato accusato di aver mosso lui stesso le critiche.

“Non sono la persona responsabile del crollo della governance, della corruzione e dell’incompetenza che è stata prevalente nella nostra struttura di governo negli ultimi 15-20 anni e non sono responsabile della mancanza di fiducia che le persone hanno nelle loro istituzioni”, si difende nel video pubblicato dalla Bbc.

L’ex principe ereditario è una tra le persone vicine alla Casa reale di Amman arrestate dalle forze della sicurezza giordana per ”motivi di sicurezza”. “Gli abbiamo chiesto di interrompere le attività e le azioni contro la stabilità della Giordania”, ha detto in un comunicato l’esercito di Amman. Per il sito di Middle East Eye, le autorità giordane avrebbero così sventato un tentativo di colpo di Stato. In passato, Hamzah bin Hussein era stato accusato di essere sostenuto dall’Arabia Saudita.

Un alto funzionario dell’intelligence mediorientale informato degli eventi ha detto al ‘Washington Post’ che erano in corso indagini sul tentativo di spodestare il re. Leader tribali e membri dell’establishment di sicurezza giordano sarebbero stati coinvolti nel complotto, ha aggiunto il giornale. ”E’ in corso un’inchiesta”, ha spiegato un funzionario citato dall’agenzia di stampa ufficiale Petra a condizione di anonimato. Gli arresti, ”una ventina”, sono stati condotti dopo ”un attento monitoraggio” e da ”indagini approfondite” che andavano avanti ”da molto tempo”, ha aggiunto la fonte.

In base a fonti da Amman, gli uomini della sicurezza sarebbero arrivati a bordo di 20 veicoli e avrebbero fatto irruzione nella casa del principe Hamzah, 41 anni, in un sobborgo occidentale di Amman, lo avrebbero messo agli arresti domiciliari e avrebbero arrestato le sue guardie. Anche il capo del suo ufficio, Yasser Majali, sarebbe stato arrestato dopo che una forza pesantemente armata ha fatto irruzione nella casa di un suo familiare. “La comunicazione con loro si è interrotta più di tre ore fa”, ha twittato un membro della famiglia, Basma Al Majali. Detenuto anche Adnan Abu Hammad, che gestisce il palazzo del principe Hamzah. (fonte Adnkronos)