Alessandro Florenzi e Vincenzo Grifo positivi al Covid

Parigi – Anche Alessandro Florenzi positivo al Covid. Dopo che il compagno di squadra del Paris Saint Germain Marco Verratti era risultato positivo al tampone e per la seconda volta, anche l’esterno azzurro si aggiunge alla lunga lista di calciatori affetti da coronavirus: “.. è in isolamento e rispetterà il protocollo sanitario appropriato – dice una nota della società parigina – il calciatore si trovava già in isolamento da qualche giorno in via precauzionale“.

Sta bene Florenzi, lo fa sapere il calciatore della Nazionale italiana che salterà sicuramente i quarti di finale della Champions League contro il Bayern Monaco mercoledì prossimo. L’isolamento fiduciario deciso nei confronti di Alessandro da parte del Psg era scattato a causa del focolaio di Covid scoppiato nella Nazionale italiana negli scorsi giorni (leggi qui). Cautela da parte del Paris che immediatamente ha messo in isolamento Florenzi.

Oltre alla positività di Leonardo Bonucci e Marco Verratti, tra le fila azzurre, è emersa anche quella di Vincenzo Grifo in forze al Friburgo: “Al rientro dalla Nazionale italiana – fa sapere la società nel comunicato stampa diffuso – è risultato positivo al tampone ma con bassa concentrazione virale. Il giocatore è andato subito in quarantena e non ha iniziato la trasferta per la partita a Mönchengladbach. Tutti gli altri test effettuati sui calciatori della rosa sono risultati negativi“.

