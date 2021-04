Ardea – Sfondano l’ingresso di un supermercato con l’auto e svuotano le casse del locale. E’ successo nella serata di ieri, ad Ardea.

I Carabinieri di Ardea, dopo essere intervenuti alle 22:00 in via dei Monti di Santa Lucia per un uomo che minacciava di uccidere i propri figli piccoli (leggi qui), sono giunti al Carrefour di via Reggio Emilia per sventare un furto.

I ladri sono arrivati in 6 al supermercato con due auto intorno alle 23:30. Inizialmente hanno spostato i due blocchi di cemento piazzati di fronte all’ingresso del supermercato per poi sfondare l’entrata del negozio con una delle due auto, mentre l’altra era appostata fuori per controllare la situazione. In quattro minuti sono riusciti a svuotare le casse con l’intero provento del fine settimana e quindi delle festività pasquali.

I malviventi sono riusciti a fuggire a bordo sulle due auto con le quali erano giunti – entrambe senza targa – pochi minuti prima che i militari arrivassero sul posto, ma fortunatamente sono stati ripresi dalle videocamere di sorveglianza del supermercato, che ora sono al vaglio dei Carabinieri.

