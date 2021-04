Luci danzanti nei cieli al tramonto: spettacolare avvistamento Ufo in California

Misteri – Un ufo nei cieli della California. E’ quanto è stato avvistato 2 settimane fa nella West Coast, sotto gli sguardi increduli dei cittadini statunitensi, che hanno visto l’oggetto volante non identificato durante il termine del tramonto. La foto dell’Unidentified Flying Object avvistato è stata mandata dal procacciatore di Ufo amatoriale, il 35enne di Fiumicino che si firma “Fox Molder”.

“Il fenomeno, – racconta Fox Molder – è durato circa 20 minuti: nel dettaglio, sono state avvistate due luci che danzavano nel cielo all’imbrunire, come se stessero “giocando” con una nuvola, illuminandola e deformandola”.

Per la California, l’avvistamento di oggetti volanti non identificati non rappresenta una novità, anzi. Si tratta di un luogo in cui, nel corso degli anni, si sono susseguiti molteplici episodi di questo tipo. “Eppure, – sottolinea il procacciatore di Ufo – i pendolari che hanno assistito in diretta al fenomeno, magari mentre tornavano a casa dopo una lunga giornata di lavoro, sono rimasti strabiliati, con lo sguardo rivolto verso il cielo, pieni di domande e stupore”.

Se osservate una luce o un qualcosa in cielo che, in tutta coscienza, non riuscite a spiegarvi, inviate una mail a misteri@ilfaroonline.it e mettetevi in contatto con il Cisu, al sito www.cisu.org oppure all’indirizzo www.ufotuscia.it

