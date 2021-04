Covid-19 ad Ardea, il Comune avvia i pagamenti dei buoni spesa

Ardea – “Si comunica alla cittadinanza che l’Ufficio Servizi Sociali ha concluso la valutazione delle domande relative all’avviso pubblico per la concessione di buoni spesa Covid e, pertanto, i cittadini in possesso dei requisiti previsti dal predetto avviso pubblico inizieranno a ricevere sul numero di cellulare comunicato al momento della domanda un messaggio di testo relativo all’accredito della somma spettante sulla propria tessera sanitaria“. Lo comunica in una nota il Comune di Ardea.

“In seguito a ciò, i cittadini potranno recarsi nei punti vendita di seguito indicati e accreditati con il Comune di Ardea dove potranno effettuare gli acquisti utilizzando per il pagamento la tessera sanitaria. La lista degli esercenti potrà essere aggiornata mensilmente in base alle richieste di accreditamento che perverranno al Comune di Ardea”.

Si ricorda che la somma accreditata può essere utilizzata unicamente per l’acquisto di:

– generi alimentari esclusi bevande alcoliche, e super alcoliche e prodotti di alta gastronomia;

– prodotti per l’igiene personale e della casa;

– prodotti per gli animali;

– medicinali;

Inoltre, i cittadini potranno verificare a partire dai prossimi giorni lo stato della propria domanda attraverso lo Spid e/o le credenziali che sono state rilasciate al momento della domanda nell’area riservata “istanze online” sul sito del Comune di Ardea.

Per i cittadini che non riceveranno il messaggio con l’accettazione della domanda si comunica che gli stessi verranno contattati telefonicamente dall’Ufficio Servizi Sociali, per fornire ulteriori informazioni”, conclude il Comune.

Elenco di adesione esercizi commerciali: Conad Upim Forspin Srl via Niso 56, Conad supermercato Gsg Srl via Largo Udine 11, Farmacia Rio Verde via Laurentina 25/C

