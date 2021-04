Latina, la Regione revoca il definanziamento per il parco “Vasco de Gama”

Latina – La Regione Lazio ha revocato il provvedimento con il quale aveva stabilito il definanziamento della somma di euro 669mila e 36,40 euro che era stata assegnata al Comune di Latina per il progetto denominato “Parco attrezzato Vasco de Gama”.

La cifra rimarrà dunque nelle casse comunali visto che l’Amministrazione ha provveduto ad eseguire tutti gli interventi necessari per ripristinare la piena fruibilità del parco da parte dell’utenza.

In particolare, la Regione ha constatato che l’area è regolarmente presidiata dal personale della Cooperativa “Il Quadrifoglio”, dal 21 settembre scorso affidataria della custodia e della gestione del parco attrezzato per 10 anni con l’obiettivo di creare opportunità di lavoro per le categorie svantaggiate, gestire e manutenere il parco, mantenere il verde, realizzare iniziative sociali. La delegazione regionale che ha effettuato un sopralluogo il 4 marzo 2021 ha inoltre rilevato: la piena funzionalità di edifici, arredi e attrezzature dell’area ludica, e la loro piena fruizione da parte dell’utenza; l’installazione di un nuovo sistema di video-sorveglianza e di un nuovo impianto di illuminazione che coprono l’intera area del parco attrezzato, così come previsto dal progetto.

“Le opere di ripristino e manutenzione – afferma la Regione nella Determinazione numero G03476 del 30 marzo 2021 – nonché l’affidamento in concessione dell’area in argomento, realizzate dall’amministrazione comunale di Latina su preciso impegno assunto nel giugno 2020, anche alla luce della documentazione pervenuta e del sopralluogo avvenuto in data 4 marzo del 2021, risultano completate, funzionanti e pienamente fruibili; le attività di recupero avviate in seguito agli atti vandalici di devastazione perpetuati da ignoti, denunciati nel 2017 hanno integralmente ripristinato la funzionalità delle opere; il Comune di Latina, si è parimenti impegnato a dare seguito alla deliberazione numero 268 del 24 settembre del 2019, con la quale ha già provveduto ad approvare il progetto di fattibilità tecnico-economica per la “Realizzazione della recinzione dell’area dedicata al citato parco pubblico denominato ‘Vasco de Gama’, stanziando un importo complessivo di euro 363mila e 693,65 euro”.

I lavori relativi al progetto di recinzione sono tuttora in fase di avvio e costituiranno, una volta ultimati, un concreto provvedimento di tutela e salvaguardia dell’opera e del suo valore pubblico.

La Regione considera dunque soddisfatti gli obblighi assunti dal Comune di Latina quale beneficiario del finanziamento comunitario del Programma PLUS.

Il Sindaco Damiano Coletta: “È una notizia importante, che ci dà grande soddisfazione. Ringrazio la Regione Lazio per aver riconosciuto il lavoro svolto dal Comune, così come ringrazio i nostri uffici, in particolare il Servizio Decoro e Patrimonio e i Servizi Ambiente e Lavori Pubblici, per gli sforzi profusi affinché il parco tornasse a essere fruibile. Si tratta dell’ennesimo luogo rimesso a disposizione della cittadinanza, un altro bene comune di cui l’Amministrazione si è presa cura e che sono certo sarà molto partecipato dalla nostra comunità e da tutti i frequentatori della Marina di Latina”.

