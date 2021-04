Ardea – La campagna amica “A sostegno di chi ha più bisogno” arriva ad Ardea. La Coldiretti e Filiera Italia hanno avviato una campagna in occasione della Pasqua per aiutare chi si trova in difficoltà con la consegna di prodotti alimentari firmati dagli agricoltori italiani come pasta, riso, biscotti, sughi, salsa di pomodoro, olio, formaggio: tutto “Made in Italy”.

Grazie alla solida collaborazione tra il comune di Ardea e la Croce Rossa Italiana-Comitato di Ardea i pacchi di Coldiretti sono arrivati a diverse famiglie di Ardea che, in occasione della Pasqua e della Pasquetta, hanno potuto mettere in tavola i migliori prodotti agroalimentari Made in Italy e trascorrere così delle feste più serene.

“L’idea che i nostri cittadini possano contare su questo ulteriore aiuto, composto da prodotti di qualità, è davvero qualcosa di significativo e confortante: fortunatamente, infatti, la solidarietà in questa pandemia è un elemento che non è mai mancato”, ha detto l’Assessore Alessandro Possidoni.

“L’Amministrazione comunale – conclude Possidoni – non può che appoggiare e lodare questa iniziativa che oltretutto dimostra l’attenzione di Coldiretti non solo sul tema della filiera agricola ma anche su quello della responsabilità sociale degli agricoltori. Grazie a Coldiretti e ad Alessandro e Letizia di Croce Rossa Italiana per questa bella giornata di solidarietà”.

