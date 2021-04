Ponza, invade il terreno del vicino: denunciato

Ponza – Ha invaso il terreno della sua confinante e ha danneggiato la recinzione posta a confine con la sua proprietà. E’ successo a Ponza il 3 aprile 2021, dove un 67enne del posto è stato deferito in stato di libertà dai carabinieri della locale stazione per i reati di violazione di domicilio, invasione di terreni e danneggiamento.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

