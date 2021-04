Roma. Party di Pasqua in casa con amici e parenti, i vicini chiamano i carabinieri: tutti multati

Roma – Nel pomeriggio di ieri, su segnalazione al 112, i Carabinieri della Stazione di Roma Montespaccato unitamente ai colleghi del Nucleo Radiomobile hanno scoperto una festa e hanno sanzionato 10 persone.

I Carabinieri sono intervenuti in via Emma Carelli, quartiere Primavalle, dove poco prima alcuni residenti avevano segnalato diverse persone intente a festeggiare all’interno di un appartamento. I militari dopo aver raggiunto l’abitazione, all’indirizzo indicato, hanno interrotto la festa e identificato tutti i presenti, parenti ed amici. Successivamente sono stati sanzionati in violazione della normativa per contenere il contagio da Covid-19.

