Women’s Six Nations 2021, Italia in raduno per l’esordio a Parma

Parma – Lo staff della Nazionale Italiana femminile di rugby guidato da Andrea Di Giandomenico ha convocato Sara Seye per il raduno in preparazione all’esordio al Women’s Six Nations 2021 in calendario sabato 10 aprile alle 15 allo Stadio Lanfranchi di Parma, partita che sarà trasmessa in diretta su Eurosport 2.

Seye, in forza al Kawasaki Robot Calvisano, sostituirà Silvia Turani e inizierà il raduno insieme alle sue compagne di Nazionale il prossimo 6 aprile a Parma.

Questa la lista delle Azzurre convocate

Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais, Francia, 45 caps)

Sara BARATTIN (Arredissima Villorba, 95 caps)

Melissa BETTONI (Stade Rennais, Francia, 58 caps)

Lucia CAMMARANO (Rugby Belve Neroverdi, 24 caps)

Alyssa D’INCA’ (Arredissima Villorba, esordiente)

Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 18 caps)

Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, Francia, 22 caps)

Giada FRANCO (Rugby Colorno, 17 caps)

Manuela FURLAN (Arredissima Villorba, 75 caps) – capitano

Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 70 caps)

Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova, 43 caps)

Isabella LOCATELLI (Rugby Monza 1949, 23 caps)

Veronica MADIA (Rugby Colorno, 19 caps )

Maria MAGATTI (CUS Milano, 33 caps)

Gaia MARIS (Valsugana Rugby Padova, esordiente)

Aura MUZZO (Arredissima Villorba, 14 caps)

Vittoria OSTUNI MINUZZI(Valsugana Rugby Padova, 4 caps)

Beatrice RIGONI (Valsugana Rugby Padova, 43 caps)

Sofia ROLFI (Rugby Colorno, esordiente)

Sara SEYE (Kawasaki Robot Calvisano, esordiente)

Francesca SGORBINI (ASM Romagnat, Francia, 5 caps)

Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 57 caps)

Erika SKOFCA (Valsugana Rugby Padova, 2 caps)

Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova, 56 caps)

Sara TOUNESI ASM Romagnat, Francia, 16 caps)

Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova, 4 caps)

