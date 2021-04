Il Comitato Parco Leonardo lancia una petizione per la chiusura di via del Vignola

Fiumicino – Il Comitato Parco Leonardo ha lanciato su Change.org un petizione per chiedere la chiusura di via del Vignola, “una strada – si legge nel testo della petizione diretta al Comune di Fiumicino – senza uscita, abbandonata, oggetto di discariche abusive”.

“Chiediamo pulizia e sfalcio della zona e l’installazione di fototrappole – scrive il Comitato – oltre alla chiusura della già citata via, così da non alimentare lo stato di abbandono a ridosso degli edifici residenziali e porre fine alla “terra di nessuno”.

L’area fungerà da cordolo di passaggio per il nuovo ingresso della pista ciclabile e sarebbe un pessimo biglietto da visita per chi arriva alla stazione ferroviaria e procede in direzione Fiumicino. Un’area pulita è un’area più sicura per le famiglie della zona.

La cittadinanza attiva può fare miracoli, la tutela dell’ambiente ed il recupero degli spazi urbani sono la nostra priorità. La crescita culturale ed il senso civico delle comunità hanno bisogno della buona politica, dimostriamolo adesso”.

La petizione, lanciata ieri, lunedì 5 aprile, ha raggiunto in 24 ore 114 firmatari.

