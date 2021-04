La Rai torna a raccontare le campagne di Ladispoli: ecco dove e quando

Ladispoli – Cresce l’attenzione del grande pubblico televisivo per le trasmissioni dedicate all’enogastronomia e alla salute e Ladispoli si ritaglia sempre più un ruolo in tutto questo. “Con immenso piacere, sabato 3 aprile, abbiamo accolto Elisa Silvestrin che – spiega l’assessore al Commercio, Attività Produttive e Comunicazione, Francesca Lazzeri – ha realizzato un bel servizio sulle fave, andando a trovare il nostro Angelo Latini presso la sua azienda agricola in quel di Monteroni”.

Il servizio andrà in onda sabato prossimo, 10 aprile, nel corso di “Buongiorno Benessere”, la trasmissione della mattina di Rai 1 dedicata appunto al mangiar sano e alla salute, che vanta un ascolto medio del 16% di share, un dato vicino al milione e mezzo di telespettatori.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ladispoli

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ladispoli