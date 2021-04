L’appello del M5s: “Il comune di Fiumicino rilanci il mercato coperto”

Fiumicino – “Il bando pubblicato dalla Regione Lazio per la riqualificazione dei mercati rionali è una grande opportunità per il Comune di Fiumicino. Grazie a questi fondi il Comune potrà finalmente dare seguito alla linea politica fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle ed approvata dall’intero Consiglio Comunale: il mercato coperto di Via degli Orti va riqualificato e rilanciato” lo dichiarano la Senatrice Giulia Lupo ed il capogruppo del M5S Fiumicino Ezio Pietrosanti.

“Va accantonata una volta per tutte l’idea progettuale del Sindaco Montino, di un parcheggio multipiano al posto del mercato coperto.

Il Movimento 5 Stelle, come anche l’intero consiglio comunale che ha votato favorevolmente il nostro emendamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2023, crede invece che il mercato coperto debba essere trasformato in un mercato di vendita e somministrazione di prodotti locali e di specialità del territorio.

In questo modo, il mercato rappresenterà un volano importante per l’economia locale, specialmente in un Comune come Fiumicino, in cui il settore enogastronomico, agricolo e della pesca rappresentano una fetta importante delle attività produttive.

Progetti di questo genere sono stati portati avanti in molti mercati rionali di Roma, e siamo sicuri che Fiumicino potrebbe seguire l’esempio con successo”

“Per questo – concludono Lupo e Pietrosanti – crediamo che il Comune debba partecipare convintamente al bando della Regione Lazio ed utilizzare i fondi per riqualificare il mercato coperto di Via degli Orti. E’ un’occasione importante che non va lasciata scappare, per questo abbiamo presentato una mozione in Consiglio Comunale in cui chiediamo l’impegno dell’Amministrazione a partecipare al bando con un progetto che vada in questo senso”.

