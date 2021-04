Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Il fronte giunto nella giornata di martedì dall’Artico scivolerà rapidamente verso sud lungo lo Stivale e si attarderà mercoledì sulle regioni meridionali, dando luogo ad episodi di instabilità, con clima freddo e qualche nevicata sull’Appennino meridionale. Sarà seguito da correnti settentrionali che manterranno una spiccata variabilità sulle regioni centro-meridionali, specie del versante adriatico, mentre ampi spazi soleggiati interesseranno le regioni settentrionali e quelle dell’alto Tirreno, seppur in un contesto termico piuttosto frizzante. Nei giorni immediatamente successivi, tuttavia, sembra sempre più probabile il recupero dell’anticiclone che tornerà ad espandersi dall’Europa sudoccidentale, ripristinando condizioni più stabili e favorendo una ripresa delle temperature.

METEO MARTEDÌ 06 APRILE. Pilotato dal profondo vortice scandinavo il fronte artico irromperà sul Mediterraneo centrale, generando anche una depressione sull’Italia. Attesi già tra la notte e il mattino piogge e rovesci su Triveneto ed Emilia, qualche temporale nel pomeriggio fin sulle Prealpi lombarde, ampi spazi di sereno invece al Nordovest salvo residuo nevischio sulle Alpi confinali dagli 800m circa, piovaschi in esaurimento sul Levante Ligure e qualche rovescio la sera sulle Alpi Marittime, nevoso a bassa quota. Peggioramento sulle regioni centrali con fenomeni che si concentreranno sulle aree interne tirreniche e sulle Marche, la sera fin sull’Abruzzo e con nevicate sull’Appennino dai 1100/1200m in calo la sera fino a 400m sul settore settentrionale. Al Sud nubi sparse e schiarite salvo maggiori addensamenti in Campania, già con qualche pioggia, in serata anche su Molise, alta Puglia e Calabria tirrenica. Venti che diverranno forti da nordest al Nord con Bora sul Triestino, ancora occidentali al Centro-Sud. Temperature in diminuzione al Centro-Nord.

METEO MERCOLEDÌ 07 APRILE. prevalenza di bel tempo al Nord, sulle regioni tirreniche centro-settentrionali e in Sardegna, salvo addensamenti sull’arco alpino con deboli nevicate sulle zone di confine in esaurimento. Tempo a tratti instabile sulle regioni adriatiche centrali e al Sud peninsulare con rovesci che diverranno più frequenti nel pomeriggio su Marche, interne abruzzesi, Campania, Lucania e alta Calabria e neve già dai 500/700m sull’Appennino, a quote leggermente superiori su quello calabrese; in serata attenuazione dei fenomeni ad eccezione della Calabria dove proseguiranno fino a fine giornata. Sulla Sicilia addensamenti e qualche pioggia sul versante settentrionale, più soleggiato su quello meridionale. Temperature in calo al Centro-Sud, in lieve ripresa le massime al Nord. Ventilazione tesa o forte di Maestrale.

METEO GIOVEDÌ 08 APRILE. etto rinforzo dell’anticiclone e tempo che tornerà stabile e in prevalenza soleggiato su tutta Italia, con temperature in ripresa, anche se la notte e al primo mattino i valori minimi si manterranno ancora frizzanti. Solo verso la serata di giovedì qualche annuvolamento marittimo potrebbe raggiungere Levante Ligure ed alta Toscana, per la disposizione delle correnti da sudovest. Al nord ovest, previste nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure, Sereno altrove. Al nord est: nubi sparse con ampie schiarite sulle Dolomiti, Sereno altrove. Al centro, sul Tirreno: sereno; sull’Adriatico: sereno. Al Sud, sul Tirreno: sereno; sull’Adriatico: sereno sul litorale ionico e sulla dorsale molisana, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Evoluzione meteo Lazio

MARTEDI’: l’affondo di una nuova saccatura di estrazione artica porta un nuovo peggioramento su Toscana, Umbria e Lazio. Al mattino deboli e breve piogge sul Lazio centro-meridionale. peggiora in modo più incisivo sull’alta Toscana con piogge e rovesci in propagazione verso Umbria e Lazio interno. Quota neve in sensibile calo a fine evento fino a 500-700m. Temperature in temporaneo rialzo diurno sul Lazio, in netto calo dalla sera a tutte le quote. Venti sostenti da NE sulla Toscana, da ONO sul Lazio. Mari mossi.

MERCOLEDI’: la circolazione atmosferica si mantiene fredda. Sulle regioni centrali tirreniche il tempo risulta essere variabile con possibilità di qualche sporadico fenomeno al pomeriggio sulla Toscana interna e sul Lazio meridionale. Temperature in netto calo le minime su valori invernali, prossimi a 0°C anche sulle vallate, possibili gelate; Venti moderati di Grecale, rinforzi da NO in prossimità delle coste tirreniche. Mari da mossi a molto mossi.

GIOVEDI’: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sulla Versilia nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sulla Maremma cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sulle pianure settentrionali nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; su pianure centrali e sull’Appennino giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sulle pianure meridionali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 1350 metri. Mare mosso.

Commento del previsore Lazio

La Pasqua vedrà un miglioramento generale con ampi spazi di sole, salvo locale instabilità diurna soltanto sul basso Lazio. Anche la Pasquetta sarà ben soleggiata, salvo più nubi al mattino tra Umbria e medio-alto Lazio, in diradamento e confinamento diurno sulle zone interne. Un nuovo rapido peggioramento è atteso per martedì, con aria fredda di estrazione artica che valicherà le Alpi associata a rovesci sparsi in movimento dalla Toscana verso Umbria e Lazio interno. Quota neve in sensibile calo a fine evento fino alla quota di 500m sull’Appennino tosco-romagnolo e umbro. Le temperature saranno perciò in netta diminuzione da martedì fino a giovedì risultando sotto-media. Con il rasserenamento nei giorni a seguire torneranno le gelate anche in pianura sulle zone interne.

Fonte: 3B Meteo