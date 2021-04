Pasqua in zona rossa sul litorale pontino, violate le norme: chiusi un ristorante e due bar

Nel trascorso fine settimana la Questura di Latina ha coordinato i servizi di vigilanza e controllo disposti per le festività pasquali, all’esito di quanto pianificato dalla Prefettura e dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Su strada, sono strati impiegati Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Carabinieri Forestali, Polizia Provinciale e Polizie Locali.

Particolare attenzione è stata rivolta alle aree verdi, ai parchi pubblici, al lungomare pontino ed alle principali arterie stradali, con controlli a campione delle persone e posti di controllo.

Sono state controllate 1752 persone e 208 esercizi pubblici: di questi, due bar sono stati contravvenzionati a Gaeta dai Carabinieri ed un ristorante dalla Polizia di Stato a Terracina.

Sono 43 le sanzioni elevate soprattutto nei confronti di coloro i quali sono stati sorpresi in luoghi aperti senza indossare le mascherine di protezione oppure perché controllati in Comuni diversi rispetto a quelli di residenza.

Non si è registrata alcuna situazione di particolare criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica, per il comportamento rispettoso delle regole di gran parte della cittadinanza.

(Il Faro online)