Vaccini anti-Covid a Ponza, l’assessore Nocerino: “Da un mese è tutto fermo”

Ponza – “Da quando un mese furono fatti arrivare in elicottero i vaccini per gli over 80 (leggi qui), è tutto fermo”.

L’assessore dell’isola di Ponza, Michele Nocerino, ha parlato ai microfoni di Radio Show Italia 103 e 5 per mettere l’accento sul Piano vaccini proposto dall’amministrazione comunale di Ponza che prevedeva di ottenere un’isola covid-free.

“Il nostro responsabile locale dell’Asl dice di portare pazienza – sottolinea l’Assessore -, ma nelle altre località si sta andando avanti, solo a Ponza no. Le altre città del Lazio proseguono vaccinando le altre fasce di età.. noi da un mese a questa parte non abbiamo saputo alcunché. Tutto tace”.

L’appello dell’Assessore è di “provvedere presto a vaccinare tutti i ponzesi per raggiungere l’immunità di massa a tutela degli isolani e dei visitatori in vista della prossima stagione estiva”.

