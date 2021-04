Ristoratori in protesta a Montecitorio, scontri con la polizia: ferito un agente

Roma – Alta tensione in piazza Montecitorio a Roma, dove diverse categorie di esercenti commerciali stanno protestando da ore per la chiusura delle attività a causa dell’emergenza Covid-19.

Una protesta iniziata in tranquillità e sfociata in caos e violenza. La situazione, infatti, è degenerata fino ad arrivare ad uno scontro tra manifestanti e forze dell’ordine con il lancio di fumogeni e bottiglie da parte degli esercenti commerciali, tra cui ristoranti, titolari di palestre e ambulanti. Inoltre, molte tra le persone presenti non indossano la mascherina.

La tensione in piazza si è accesa poco dopo l’intervento del deputato Vittorio Sgarbi, dopo le 15:00, quando i manifestanti hanno sfondato le transenne, lanciato oggetti, cantato l’inno d’Italia e gridato con megafoni insulti come “buffoni, vergogna, libertà” contro il Governo Draghi, fino ad arrivare al tentativo di sfondare il cordone della polizia davanti alla Camera.

Al momento due persone sono state identificate e sono stati sequestrati diversi oggetti tra cui delle catene, mentre un poliziotto è stato colpito da una bottiglia ed è rimasto ferito al volto. L’uomo è stato immediatamente medicato a Palazzo Chigi, ma verrà portato in ospedale per un controllo più accurato. Tra i manifestanti anche le bandiere blu di Italexit, il movimento del senatore ex M5S Gianluigi Paragone.

