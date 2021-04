Roma, operai restano incastrati sotto un convoglio nel deposito dell’Atac: salvati dai pompieri

Roma – Mattinata di soccorso per i Vigili del Fuoco di Roma, intervenuti poco prima delle 10 in via Oceano Indiano, presso il deposito Atac, per soccorrere due operai rimasti incastrati sotto un convoglio.

Sul posto due Squadre operative, la 11A del distaccamento dell’Eur, 7A distaccamento Ostiense, il Carro Sollevamenti e il Capo Turno Provinciale. Le squadre hanno operato celermente per liberare gli operai ed assicurarli alle cure sanitarie. I due sono stati trasportati presso gli ospedali San Camillo e Sant’Eugenio.

