Varianti Covid, Osaka rinuncia al passaggio della torcia olimpica

Sembrava spedita la corsa del Giappone verso le Olimpiadi, ma le nuove varianti che stanno colpendo il Paese mettono a rischio il normale svolgimento della competizione.

La mutazione inglese, insieme a quella brasiliana e sud africana, con una locale che sta allarmando accrescono timori diffusi per un evento che si sta avvicinando. E’ la prefettura di Osaka a soffrire particolarmente con una media di quasi 1000 contagiati al giorno. Ha ordinato nuove misure restrittive. Quest’ultima ha chiesto al Governo di essere estromessa dal passaggio della torcia olimpica, per non creare pericolosi assembramenti e la richiesta è stata accolta.

Sembrano sfuggire agli anticorpi i ceppi mutati del Covid e ciò è un problema non indifferente per lo svolgimento dei Giochi.

In Giappone in queste settimane è partita la campagna vaccinale, con un timore crescente da parte della popolazione.

