Acilia, i cittadini scendono in piazza per dire “basta” al degrado del parco della Madonnetta

Ostia – Si terrà il prossimo venerdì 16 aprile, alle ore 19, la marcia silenziosa all’interno del parco della Madonnetta, ad Acilia, per ricordare Riccardo, il 16enne che vi ha perso la vita lo scorso 26 gennaio (leggi qui), e per chiedere la riqualificazione dell’ex Punto Verde Qualità di via Bruno Majoli, di cui si è tornato a parlare proprio lunedì scorso (leggi qui).

Ad organizzare la manifestazione è il comitato Salviamo il Parco della Madonnetta, che da anni si batte perché quello che è uno dei polmoni verdi del X Municipio venga finalmente riqualificato. In particolare, spiegano dal comitato, la comunità “chiede fortemente l’abbattimento di tutte le strutture all’interno dell’ex Punto Verde Qualità, un tempo luogo strategico per i ragazzi ed i bambini, e l’intitolazione del parco a Riccardo”, sulla scia della petizione già lanciata su change.org all’indomani della scomparsa del 16enne (leggi qui).

Al termine della marcia, al giovane Riccardo sarà dedicata una targa. Gli organizzatori hanno fatto sapere che, per partecipare, è richiesto un abbigliamento bianco.

