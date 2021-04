Covid-19, Di Giovanni-D’Alessio (M5S): “In zona arancione e gialla agevolare le categorie commerciali in difficoltà”

Ostia – “La sindaca di Roma Virginia Raggi si è già espressa tempo fa sulla possibilità che l’attuale Governo si impegni a cambiare le regole restrittive che gravano su alcune categorie commerciali. I ristoratori, ad esempio, sono una delle tante categorie colpite, come i teatri i cinema e le palestre, e personalmente crediamo che il Comitato Scientifico in seno al Governo debba rivedere necessariamente alcune misure, soprattutto nelle regioni che escono dalla zona rossa”. Così, in una nota congiunta, il capogruppo M5S del Municipio Roma X, Antonino Di Giovanni e la presidente della Commissione Attività Produttive Sabrina D’Alessio.

“Bisogna rideterminare i criteri – spiegano – che hanno portato fino ad oggi alla chiusura di molti esercizi commerciali, primi fra tutti i ristoratori, al quale andrebbe data la possibilità, in zona arancione e gialla, di poter aprire anche la sera fino alle 22:00 osservando in maniera rigorosa tutte le misure di sicurezza e i protocolli a tutela della salute fin qui adottate da altri esercizi come, ad esempio, estetisti e parrucchieri.

L’efficacia di queste misure potrebbe portare nuova linfa alle imprese commerciali in difficoltà, che da un anno ormai soffrono per il crollo delle presenze turistiche e l’alta percentuale di smart working, riducendo così anche il fenomeno della movida o delle cene illegali”.

“La crisi è drammatica – concludono Di Giovanni e D’Alessio – ed è sotto gli occhi di tutti, come del resto la pandemia che attanaglia il Paese, ma bisogna trovare il giusto equilibrio tra la tutela della salute dei cittadini e la tutela della salute della nostra economia, soprattutto in un territorio come il nostro a vocazione turistica, dove il tessuto commerciale rappresenta la colonna vertebrale su cui poggia l’intero sistema economico”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio