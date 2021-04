Covid, 30 milioni di ristori dalla Regione, Savia: “Arrivino a chi ha perso il lavoro”

Regione Lazio – “Condividiamo la scelta del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti di stanziare fondi economici a sostegno delle categorie di lavoratori estremamente penalizzate dall’emergenza sanitaria e sociale provocata dal Covid-19 nel nostro Paese”. Con queste parole, Alfredo Savia, presidente di Nuova Collaborazione, Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico, firmataria del CCNL del settore, esprime soddisfazione per i 30 milioni di euro di ristori stanziati dalla Regione per lavoratori della cultura e dello spettacolo, collaboratori sportivi, lavoratori del turismo, partite Iva attive in vari settori di attività, nonché colf e badanti.

“Chiediamo attenzione – aggiunge Savia – affinché questo sostegno arrivi a chi ne ha effettivamente necessità, alle persone rimaste senza lavoro e bisognose. Il nostro auspicio è che anche i Governatori delle altre Regione possano prendere esempio da ciò che sta succedendo nel Lazio e approvino sostegni e ristori per le categorie dei lavoratori rimaste indietro, soprattutto i collaboratori domestici che prestano assistenza alle persone più fragili”.

