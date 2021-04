Fiumicino, il 10 aprile in Darsena la raccolta di sangue della Croce Rossa

Fiumicino – Continua instancabilmente l’attività di raccolta sangue della Croce Rossa su tutto il territorio di Fiumicino, il prossimo appuntamento è fissato per il 10 aprile 2021 a Fiumicino, presso la Darsena di Viale Traiano, dove i Volontari attenderanno con un’autoemoteca i donatori, garantendo tutte le misure di sicurezza che questo periodo impone.

La nostra regione risente continuamente la mancanza di sangue, le attività di raccolta sangue della Croce Rossa di Fiumicino non si sono mai fermate e anche in questo periodo di pandemia, i Volontari si adoperano per la sensibilizzazione alla donazione che resta un gesto sicuro e possibile anche nei casi di lockdown, poiché rientra nelle “situazioni di necessità”.

Il donatore inoltre può richiedere in fase di donazione, che venga effettuato il test sierologico per la ricerca degli anticorpi specifici contro il Covid19. Donare il sangue è un gesto semplice ma, che permette di salvare vite. Non smettere di donare. E’ necessario prenotare il proprio turno al numero di telefono 3382610065 (Ombretta).