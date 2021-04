Fiumicino, presidio dei lavorati Alitalia in piazza Dalla Chiesa durante il Consiglio comunale

Fiumicino – “Com’è noto, domani alle 15 si terrà un nuovo consiglio comunale straordinario su Alitalia“. Lo dichiara la presidente del Consiglio Alessandra Vona.

“Contemporaneamente, è previsto un presidio di lavoratrici e lavoratori dell’azienda proprio fuori dalla sede comunale – prosegue Vona -. Per consentire ai partecipanti di seguire i lavori mantenendo le distanze e rispettare le norme anti-covid, abbiamo predisposto la chiusura del parcheggio antistante al Comune che potrà così fungere da platea“.

“Inoltre – conclude Vona – abbiamo predisposto un sistema di amplificazione che rimandi all’esterno l’audio degli interventi che si susseguiranno durante la seduta. Purtroppo la pandemia non ci consente di aprire le porte dell’aula consiliare al pubblico come avremmo voluto. Ma abbiamo, comunque, cercato di aprire la partecipazione alle persone il cui destino è legato, più di quello di chiunque altro, alle sorti di Alitalia”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino