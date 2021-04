Francesco: “Lo Sport favorisca il dialogo e la solidarietà fra i popoli”

Città del Vaticano – “Ieri si è celebrata la Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace, indetta dalle Nazioni Unite. Auspico che essa possa rilanciare l’esperienza dello sport come evento di squadra, per favorire il dialogo solidale tra culture e popoli diversi“.

A dirlo è Papa Francesco al termine dell’Udienza Generale del mercoledì (leggi qui), che aggiunge: “In questa prospettiva, sono lieto di incoraggiare l’Athletica Vaticana a proseguire nell’impegno di diffondere la cultura della fraternità nell’ambito sportivo, ponendo viva attenzione alle persone più fragili, diventando così testimoni di pace”.

