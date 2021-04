Karate, la nazionale in raduno a Ostia: test match nel fine settimana

Ostia – Dopo le brevi vacanze pasquali, la nazionale azzurra di karate ricomincia subito a lavorare. Il raduno collegiale è in corso al Palazzetto Olimpico di Ostia, in vista del test match del fine settimana organizzato a Châtenay-Malabry, in Francia.

Gli otto azzurri convocati per il ritiro sono Laura Pasqua e Lorena Busà nei 55 kg, Silvia Semeraro e Clio Ferracuti nei +61kg, Angelo Crescenzo e Luca Maresca nei 67kg, Simone Marino e Michele Martina nei +75kg. Fra loro, saranno in sette a partire per Châtenay-Malabry, dove atleti di livello internazionale li aspetteranno per il test match allestito dalla federazione francese nello stadio Creps Île-de-France.

Le gare si svolgeranno sabato 10 e domenica 11. I turni eliminatori avranno la forma del Round Robin e i combattimenti per le finali del bronzo e dell’oro saranno immediatamente dopo il girone di ogni categoria. Le categorie in gara saranno quelle olimpiche.

Dunque, attenzione: sabato in gara Lorena Busà tra le 11:00 e le 12:30 e Michele Martina e Simone Marino tra le 15:00 e le 16:30; domenica avremo invece Luca Maresca e Angelo Crescenzo tra le 11:00 e le 12:30 e Silvia Semeraro e Clio Ferracuti tra le 15:00 e le 16:30.

Un’occasione per continuare a prendere confidenza con il tatami di gara, in continuità tra l’ultima Premier League di Istanbul, dove l’Italia ha fatto benissimo, e quella di Lisbona che, dal 30 aprile al 2 maggio, varrà finalmente punti olimpici.

Nel frattempo, il capitano azzurro Luigi Busà e Gianluca De Vivo voleranno a Dubai, negli Emirati Arabi, per l’International Training Camp, anch’esso per categorie olimpiche, che si svolgerà da giovedì 8 a mercoledì 14 aprile. (fonte/foto@fijlkam)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport