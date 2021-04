La Lu-La non perdona: l’Inter stende il Sassuolo, scudetto in cassaforte

Milano – L’Inter batte il Sassuolo per 2-1 nel recupero della 28esima giornata e vola verso lo scudetto. I nerazzurri si impongono con le reti di Lukaku e Lautaro Martinez e allungano in vetta alla classifica. La formazione di Conte comanda con 71 punti e ha ora 11 lunghezze di vantaggio sul Milan. Il tricolore è già cucito sulle maglie dell’Inter, che inizia il match in discesa grazie al solito Lukaku. Il centravanti belga al 10′ è puntuale alla deviazione di testa: 1-0. Il raddoppio arriva al 67′. Azione di contropiede dopo un contatto dubbio nell’area nerazzurra, Lukaku innesca Lautaro Martinez che controlla e fa centro: 2-0. Il Sassuolo batte un colpo nel finale con Traorè, che sfrutta una palla vagante e infila all’angolino: 2-1. (fonte Adnkronos, foto Twitter @Inter)